يوسف العميري: نعمل على دعم مصر ثقافيًا وسياحيًا بإنتاج أفلام ومسلسلات وحفلات عالمية

أكد الدكتور يوسف العميري، رئيس مجلس إدارة جمعية خليجيون فى حب مصر، أن الجمعية تنوي إنتاج مجموعة من الأفلام والمسلسلات والحفلات العالمية، التي تؤكد على استقرار مصر وأمانها، ومن أجل دعم الثقافة والسياحة، كما تبحث جمعية خليجيون فى حب مصر، عن مزيد من فرص الاستثمار في مصر، حيث النمو الاقتصادي أسرع منه في أوروبا والولايات المتحدة، وهي الوجهات الرئيسية لما لديهم من فائض في الأموال، من خلال مبادرة الجمعية لخطة استثمارية خمسية، وفقا للروية الإستراتيجية للدولة المصرية "مصر 2030"، التي وجهها واعتمد محاورها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف العميري أن مبادرة الجمعية ترصد مبلغ مليار جنية خلال الـ 5 سنوات المقبلة، تتضمن خطط استثمارية، لإقامة مشروعات في مجالات السياحة والصناعة والزراعة والإسكان والتعليم والثقافة والإعلام والتكنولوجيا والنقل، بالإضافة لدعوة كل المستثمرين الخليجيين للاستثمار بمصر في ذات المجالات، والمساهمة في هذه المحفظة للاستمرارية والتقدم من أجل مصرنا الحبيبة.