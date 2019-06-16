موعد مباراة مصر وغينيا اليوم الاحد 16-6-2019 والقنوات الناقلة
الأحد 16/يونيو/2019 - 05:49 م
أحمد عصام
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يلتقي منتخب مصر، مع منتخب غينيا اليوم الأحد 16 يونيو في الساعة التاسعة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية 2019.
وسوف تذاع المباراة الودية بين منتخب مصر بقيادة مدربه خافيير أجييري، مع منتخب غينيا عبر قناة تايم سبورت، وقناة أون سبورت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعه العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
ويطمح المنتخب المصري إلى الفوز بالمركز الأول في المجموعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية حتى تكون مسيرته أسهل نوعاً ما في هذه الحالة إذ سيواجه ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، فيما سيتعين على الفراعنة مواجهة ثاني المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا.
وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب مصر، ضد منتخب غينيا في المباراة الودية الاستعدادية لكأس الأمم الأفريقية عبر قناة الفجر الرياضي.
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