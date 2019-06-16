هونغ كونغ: المتظاهرون يعودون إلى الشوارع رغم تعليق مشروع قانون التسليم

إحتج مئات الآلاف من الأشخاص في هونغ كونغ على مشروع قانون تسليم المجرمين ، على الرغم من تعليق مشروع القانون .

طالب المتظاهرون بإلغاء مشروع القانون - الذي سيسمح بالتسليم من هونج كونج إلى الصين القارية تمامًا .

اعتذر زعيم المنطقة ، كاري لام ، يوم الأحد عن التسبب في "نزاعات في المجتمع" بشأن مشروع القانون .

وقبل ذلك بيوم ، تم تأجيل مشروع القانون بعد احتجاجات حاشدة هذا الأسبوع .