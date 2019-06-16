محافظ المنيا يشارك في المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين

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يشارك اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اليوم في المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين، والذي تنظمه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت شعار «نحو تطوير السياسات والاقتصاديات الزراعية وتمكين الحلول التكنولوجية، وبحضور عدد كبير من الوزراء المعنيين بالمنتج الزراعي وبالمجتمعات الزراعية وتنميتها والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، وعدد من المحافظات المستفيدة من مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين «برايم».



قال المحافظ إن المؤتمر يهدف الى استعراض انسب اليات دعم صغار المزارعين وتعزيز قدراتهم التسويقية من خلال منظومة السياسات والاقتصاديات الزراعية الحالية وتفعيل دور الارشاد الزراعي.



كما يبحث المؤتمر وضع خطة للتحرك نحو إيجاد سياسات زراعية تدعم صغار المزارعين في الريف المصري والوصول إلي زراعات ذات قيم اقتصادية اعلي تعظم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه إضافة إلي استخدام التكنولوجيا بالشكل الذي يؤدي إلي نقلة نوعية في تسويق منتجات صغار المزارعين.



