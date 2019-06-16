نشرة أخبار السادسة.. السيسي يعقد اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لصندوق تكريم الشهداء والمصابين‎

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها السيسي يعقد اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لصندوق تكريم الشهداء والمصابين‎، ووزير الطيران المدني يلتقي سفير جورجيا لدى مصر.

السيسي يعقد اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لصندوق تكريم الشهداء والمصابين‎

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع اللواء سيد الغالي رئيس صندوق المحاربين القدماء.

"الجيزة" ترفع مئات الأطنان من المخلفات بمنطقة العشش وكوبري الخشب بالدقي

تواصل محافظة الجيزة، أعمال إزالة كل أوجه الإشغالات والمخالفات بمنطقة عشش السكة الحديد وكوبري الخشب، بحي الدقي.

وزير الطيران المدني يلتقي سفير جورجيا لدى مصر

التقى الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، اليوم، ألكسندر نالبندوف، سفير دولة جورجيا بالقاهرة، بمقر وزارة الطيران المدني، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي، وبحث زيادة الحركة الجوية وتشغيل طيران مباشر بين تبليسي والقاهرة من خلال مطار العاصمة الإدارية، ومطار سفنكس، لخدمة السياحة والسفر ورجال الأعمال وكذا تنشيط الحركة السياحية الوافدة من جورجيا إلى المدن السياحية المصرية.

ترامب يتهم صحيفة "نيويورك تايمز" بخيانة أمريكا

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحيفة نيويورك تايمز بـ "ارتكاب خيانة ظاهرية" بعد أن نشرت الصحيفة تقريراً عن الهجمات الإلكترونية الأمريكية على شبكة الطاقة الكهربائية الروسية، وهو تقرير نفاه ترامب أيضًا.

طائرات القوات السعودية والأمريكية تحلق فوق الخليج

نشرت وكالة الأنباء السعودية صورا لتحليق طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية، في تشكيل مشترك فوق منطقة الخليج العربي، الأحد.