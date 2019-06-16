نجم منتخب البرازيل يتعرض لإصابة في التدريبات

غادر النجم الدولي البرازيلي إيدير ميليتاو تدريبات منتخب البرازيل، يوم أمس السبت، بسبب الإصابة التي تعرض لها بعد إنزلاقه.





ولم يستطع إيدير ميليتاو إكمال تدريبات الفريق البرازيلي يوم السبت بعد انزلاقه الذي تسبب في حركه غير طبيعيه في الفخذ.



