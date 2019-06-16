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نجم منتخب البرازيل يتعرض لإصابة في التدريبات

الأحد 16/يونيو/2019 - 04:36 م
نجم منتخب البرازيل يتعرض لإصابة في التدريبات
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عمر عبدالعزيز
 
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غادر النجم الدولي البرازيلي إيدير ميليتاو تدريبات منتخب البرازيل، يوم أمس السبت، بسبب الإصابة التي تعرض لها بعد إنزلاقه.

ولم يستطع إيدير ميليتاو إكمال تدريبات الفريق البرازيلي يوم السبت بعد انزلاقه الذي تسبب في حركه غير طبيعيه في الفخذ.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد تم وضع اللاعب الذي يعاني من اصابه في الجانب الأيسر من العضله الضامه للفخذ مباشرةً تحت أيدي أخصائيي العلاج الطبيعي في مركز التدريب، وسيتم اعادة تقييم حالته غدًا لمعرفة مدى إصابته.
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