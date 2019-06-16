ترامب يطالب الأمريكان بالإبقاء عليه بعد إنهاء فترتين رئاسيتين

انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وسائل الإعلام المحلية، مؤكداً أن الشعب الأمريكي سيطلب منه البقاء في البيت الأبيض بعد فترتين رئاسيتين، في انتهاك للدستور الأمريكي.





وجائت هذه التغريدات لترامب، اليوم الأحد، على صفحته بموقع التواصل تويتر، وسط تقارير تفيد بأن حملة ترامب الخاصة أجرت استطلاعات تبين أنه سيخسر في الولايات الحاسمة الرئيسية لعام 2020 أمام الديموقراطى جو بايدن، وكما يظهر من استطلاعات الرأي العامة أنه خسر أمام العديد من كبار الديمقراطيين الذين يتنافسون على ترشيح حزبهم.





وفي الوقت نفسه، انتقد ترامب هذه الفكرة، وقال إن استطلاعات الرأي الداخلية تظهر له "الفوز في كل مكان".





"وقال ترامب، بعد فترة وجيزة من مهاجمته لصحيفتى نيويورك تايمز وواشنطن بوست على حد سواء باعتبارهما "عارًا للبلاد" و "أعداء الشعب" :"النبأ السار هو أنه في نهاية 6 سنوات، بعد أن أصبحت أمريكا رائعة مرة أخرى وأترك ​​البيت الأبيض الجميل "هل تعتقد أن الناس سيطالبون ببقائي أطول؟ احتفظوا بأميركا العظمى"، وكلا هاتين الصحف الرهيبة ستتوقف بسرعة عن العمل وتختفي إلى الأبد".



