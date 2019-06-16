ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بومبيو: لا نريد حرباً مع إيران رغم أنها مسؤولة بلا شك عن استهداف الناقلتين

الأحد 16/يونيو/2019 - 04:34 م
بومبيو: لا نريد حرباً مع إيران رغم أنها مسؤولة بلا شك عن استهداف الناقلتين
بومبيو
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد، إنه رغم أن إيران مسؤولة "بلا شك" عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي إلا أن الولايات المتحدة لا تريد حرباً مع طهران.

وفي مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" أضاف بومبيو "بذل الرئيس ترامب كل ما في وسعه لتجنب الحرب. لا نريد الحرب" في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكنه أضاف أن واشنطن ستضمن حرية الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية وقال: "ستتأكد الولايات المتحدة من اتخاذ كل الإجراءات الضرورية الدبلوماسية، وغير الدبلوماسية لتحقيق تلك النتيجة".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر