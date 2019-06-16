الوحدة السعودي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك لتجديد إعارة كاسونجو
الأحد 16/يونيو/2019 - 04:31 م
هاني عصام
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كشف عاطف الأحمدي المتحدث الإعلامي لنادي الوحدة السعودي عن حقيقة المفاوضات مع نادي الزمالك للحصول على خدمات الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك وتجديد إعارته.
وانتهت إعارة كاسونجو للوحدة السعودي بنهاية الموسم الجاري ويوجد بند في العقد يتيح للوحدة السعودي شرائه بشكل نهائي.
وتابع الأحمدي في تصريحات خاصة "علاقتنا انتهت بكاسونجو حاليًا وهو ليس على ذمة النادي بعد إنتهاء الإعارة".
وواصل "تجديد إعارة كاسونجو من عدمه أمر سابق لأوانه وبيد المدير الفني الجديد للفريق وهو من سيحسم الأمر".
وقضى كاسونجو 6 شهور بين صفوف الوحدة السعودي على سبيل الإعارة لكنها لم تشهد نجاحات كبيرة له بسبب الإصابة التي يعاني منها.
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