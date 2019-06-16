الوحدة السعودي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك لتجديد إعارة كاسونجو

كشف عاطف الأحمدي المتحدث الإعلامي لنادي الوحدة السعودي عن حقيقة المفاوضات مع نادي الزمالك للحصول على خدمات الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك وتجديد إعارته.





وانتهت إعارة كاسونجو للوحدة السعودي بنهاية الموسم الجاري ويوجد بند في العقد يتيح للوحدة السعودي شرائه بشكل نهائي.





وتابع الأحمدي في تصريحات خاصة "علاقتنا انتهت بكاسونجو حاليًا وهو ليس على ذمة النادي بعد إنتهاء الإعارة".



