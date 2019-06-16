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قطاع "العقارات "يتربع علي عرش القطاعات الأكثر تداولاً اليوم بقيمة 125.5 مليون جنيه

الأحد 16/يونيو/2019 - 04:29 م
قطاع العقارات يتربع علي عرش القطاعات الأكثر تداولاً اليوم بقيمة 125.5 مليون جنيه
القطاعات
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نيفين سمير
 
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تصدر قطاع  "العقارات"  ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية،  بختام جلسة اليوم ، الخميس  ، من حيث حجم التداول اليوم ، وبلغ حجم التداول 18.8 مليون ورقة بقيمة 125,55  مليون جنيه، وجاء قطاع  الخدمات المالية  ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 15.2مليون  ورقة بقيمة 91,2  مليون جنيه. 

فيما احتل قطاع  الأتصالات  الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 36 مليون ورقة بقيمة 13.3   مليون جنيه، تلاه قطاع منتجات منزلية و شخصية بحجم تداول 6.7 مليون  ورقة بقيمة 46,160 مليون جنيه.

وفى المركز الخامس قطاع الموارد الأساسية  بحجم تداول بلغ 6.4مليون ورقة منفذة بقيمة 63,4 مليون جنيه

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