سلمان للإغاثة يعيد تأهيل 401 طفل يمني جندهم الحوثيون
الأحد 16/يونيو/2019 - 04:24 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة مأرب اليمنية، أمس السبت، دورة جديدة لإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية وزجت بهم في الصراع المسلح.
ويستفيد من الدورة 26 طفلاً مجندا ومتأثرا، والتي تعد الثالثة من المرحلتين التاسعة والعاشرة اللتين استهدفتا 80 طفلا من محافظات يمنية مختلفة.
وسيخضع الأطفال لتأهيل مكثف لمدة 45 يوما، يشمل تأهيلا نفسيا واجتماعيا وتعليميا، إضافة إلى أنشطة أخرى رياضية ورحلات ترفيهية وأيام مفتوحة، تهدف إلى أن يمارس الأطفال حياتهم الطبيعية، وتخليصهم مما علق في أذهانهم جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها، بسبب تجنيدهم أو تأثرهم بالقذائف والمتفجرات والألغام.
وبهذا يكون المركز حتى الآن قد وصل إلى إعادة تأهيل 401 طفل مجند ومتأثر ضمن برنامجه النوعي.
ويستفيد من الدورة 26 طفلاً مجندا ومتأثرا، والتي تعد الثالثة من المرحلتين التاسعة والعاشرة اللتين استهدفتا 80 طفلا من محافظات يمنية مختلفة.
وسيخضع الأطفال لتأهيل مكثف لمدة 45 يوما، يشمل تأهيلا نفسيا واجتماعيا وتعليميا، إضافة إلى أنشطة أخرى رياضية ورحلات ترفيهية وأيام مفتوحة، تهدف إلى أن يمارس الأطفال حياتهم الطبيعية، وتخليصهم مما علق في أذهانهم جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها، بسبب تجنيدهم أو تأثرهم بالقذائف والمتفجرات والألغام.
وبهذا يكون المركز حتى الآن قد وصل إلى إعادة تأهيل 401 طفل مجند ومتأثر ضمن برنامجه النوعي.
Advertisements
- مركز الملك سلمان يختتم المرحلة الأولى من برنامج تأهيل الأطفال المجندين من قبل الانقلابيين
- مركز الملك سلمان يعيد تأهيل أطفال يمنيين جندهم الحوثيون
- عاجل.. أخبار السعودية اليوم | مركز "الملك سلمان للإغاثة" ينظم رحلة ترفيهية للأطفال اليمنيين المجندين
- عاجل.. أخبار السعودية اليوم | التحالف: استمرار مليشيات الحوثى فى تجنيد أطفال اليمن
- عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "الملك سلمان للإغاثة" ينظم رحلات ترفيهية لأطفال يمنيين
- عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "الملك سلمان للإغاثة" يطلق قافلة برية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي
- تواصل - السعودية | "الربيعة": إجمالي المشاريع الإنسانية والخيرية للمملكة 35 مليار دولار
- التحالف يعيد تأهيل 102طفل يمني جندتهم المليشيا الحوثية
- مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في مأرب اليمنية
- مركز الملك سلمان يؤهل دفعة جديدة من "أطفال الحرب" باليمن