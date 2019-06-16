سلمان للإغاثة يعيد تأهيل 401 طفل يمني جندهم الحوثيون

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة مأرب اليمنية، أمس السبت، دورة جديدة لإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية وزجت بهم في الصراع المسلح.

ويستفيد من الدورة 26 طفلاً مجندا ومتأثرا، والتي تعد الثالثة من المرحلتين التاسعة والعاشرة اللتين استهدفتا 80 طفلا من محافظات يمنية مختلفة.

وسيخضع الأطفال لتأهيل مكثف لمدة 45 يوما، يشمل تأهيلا نفسيا واجتماعيا وتعليميا، إضافة إلى أنشطة أخرى رياضية ورحلات ترفيهية وأيام مفتوحة، تهدف إلى أن يمارس الأطفال حياتهم الطبيعية، وتخليصهم مما علق في أذهانهم جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها، بسبب تجنيدهم أو تأثرهم بالقذائف والمتفجرات والألغام.

وبهذا يكون المركز حتى الآن قد وصل إلى إعادة تأهيل 401 طفل مجند ومتأثر ضمن برنامجه النوعي.