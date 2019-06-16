فتح باب الترشح لإنجاز فيلم وثائقي عن تاريخ علاقات التعاون بين تونس ومنظمة العمل الدولية

تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع مكتب العمل الدولي ودار الصّورة بتونس، مسابقة لإنتاج فيلم وثائقي عن تاريخ علاقات التعاون بين تونس ومنظمة العمل الدولية.





وأعلنت دار الصورة في بلاغ صحفي، عن فتح باب الترشح للمشاركة في هذه المسابقة التي تندرج في إطار مشاركة تونس في الاحتفال بالذكرى المائوية لمنظمة العمل الدولية في سنة 2019، وقد حدد آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 07 جويلية المقبل.





ويتعين على الراغبين في التسجيل في المسابقة، إرسال مطالبهم عبر زيارة الرابط التالي: http://concours.maisonimage.tn، مع العلم أنه سيتمّ منح جائزة للفائز قيمتها 20 ألف دينار في شكل معدات سمعية بصرية وأجهزة إعلامية.





وتنقسم هذه المسابقة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تتعلق باختيار السيناريوهات، أمّا المرحلة الثانية فسيتم خلالها الاختيار النهائي للأفلام الوثائقية المنتجة.





ومن أبرز شروط المشاركة هو أن يكون عمر المترشح بين 18 و35 عامًا، علما أن السيناريو المقدّم يجب أن يتوافق السيناريو مع فيلم وثائقي لا يتجاوز 15 دقيقة.





ويجب أن يكون السيناريو المقدم للمسابقة جديدًا، ولم يتم نشره أو تقديمه من قبل.