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انقطاع هائل فى الكهرباء يضرب الأرجنتين وأوروجواى

الأحد 16/يونيو/2019 - 04:24 م
انقطاع هائل فى الكهرباء يضرب الأرجنتين وأوروجواى
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خاطر عبادة
 
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أظلمت مدن بأكملها في الوقت الذي اكتسح فيه انقطاع هائل من نوعه في أرجاء الأرجنتين وأوروجواي صباح يوم الأحد. 

وأكد المسؤولون أن الكارثة غير المفسرة ستستغرق ما يصل إلى ثماني ساعات لإصلاحها.
ووفقاً لشبكة روسيا اليوم، عانت الأرجنتين من إظلام شامل، مما أثر أيضًا على أوروجواي المجاورة، وفقًا لما أكد أليخاندرا مارتينيز، المتحدث باسم شركة إدريسور للكهرباء في بوينس آيرس، لوسائل الإعلام المحلية، وأضاف :"شيء من هذا القبيل لم يحدث من قبل" ،.

وكانت الشركة قد أوضحت في وقت سابق أن انقطاع التيار الكهربائي الهائل حدث بسبب فشل في نظام الربط الكهربائي، وبدأ الإنقطع نفسه في الساعة 7:07 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد، وفقًا لمسؤولين أرجنتينيين.
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