انقطاع هائل فى الكهرباء يضرب الأرجنتين وأوروجواى

أظلمت مدن بأكملها في الوقت الذي اكتسح فيه انقطاع هائل من نوعه في أرجاء الأرجنتين وأوروجواي صباح يوم الأحد.





وأكد المسؤولون أن الكارثة غير المفسرة ستستغرق ما يصل إلى ثماني ساعات لإصلاحها.

ووفقاً لشبكة روسيا اليوم، عانت الأرجنتين من إظلام شامل، مما أثر أيضًا على أوروجواي المجاورة، وفقًا لما أكد أليخاندرا مارتينيز، المتحدث باسم شركة إدريسور للكهرباء في بوينس آيرس، لوسائل الإعلام المحلية، وأضاف :"شيء من هذا القبيل لم يحدث من قبل" ،.



