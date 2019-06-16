"آل الشيخ" يصدر قرارات تكليف 33 قيادياً في التعليم

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، عدداً من القرارات التي تقضي بتكليف قيادات وزارة التعليم على مستوى الوكلاء ومديري العموم، بما يتوافق مع هيكلة وزارة التعليم ويحقق العمل على تطوير العمل التعليمي العام والجامعي، متمنياً لهم التوفيق.





ووجه وزير التعليم شكره وتقديره لوكلاء الوزارة ومديري العموم الذين انتهى تكليفهم على جهودهم التي بذلوها خلال فترة عملهم السابقة، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية القادمة.





ووفقا لقرارات وزير التعليم، فقد جاء المكلفون في التشكيل الإداري الجديد في الوكالات والإدارات العامة المرتبطة بوزير التعليم كما يلي:

أ.د إبراهيم بن عبدالمحسن البديوي (وكالة التخطيط والتطوير)، د.صالح بن إبراهيم القسومي (وكالة التعاون الدولي)، د.خالد بن عبدالله الشافي (مكتب الوزير)، أ.فايز بن منصور العنزي (الإدارة العامة للمتابعة)، أ.رياض بن دخيل الدخيل (الإدارة العامة للشؤون القانونية)، أ.محمد بن سعد الدخيني (الإدارة العامة للإعلام والاتصال)، أ.عبدالله بن محمد السكاكر (الإدارة العامة للمراجعة الداخلية)، أ.د.عاطف محمد العمري (مكتب تحقيق الرؤية)، د.محمد بن محسن الحارثي (الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص)، د. مرزوق بن مطلق الرويس (مركز الوعي الفكري)، د.محمد بن عبدالعزيز الصالح (اللجنة المؤقتة للجامعات)، مبارك بن محمد العصيمي (المتحدث الرسمي).

وجاء المكلفون في الوكالات والإدارات العامة المرتبطة بنائب وزير التعليم كالتالي:

د.عيد بن محيا الحيسوني (وكالة التعليم العام)، د.تهاني بنت عبدالعزيز البيز (وكالة البرامج التعليمية)، د.أمين بن يوسف محمد نعمان (وكالة التعليم للشؤون المدرسية)، د.حنان بنت سالم آل عامر (وكالة التعليم العام الأهلي)، د.محمد بن عبدالعزيز المقبل (المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي)، د.عيد بن محيا الحيسوني (مركز تطوير المناهج)، د.أحمد بن عبدالله قران (الغدارة العامة للمبادرات النوعية)، أ.بدرية عبدالرحمن الغانم (الإدارة العامة للإيفاد)، د.سليمان الكريدا (الأمانة العامة لإدارات التعليم).

وجاء المكلفون في الوكالات والإدارات العامة المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار كما يلي: د.عبدالرحمن بن ناصر الخريف (وكالة التعليم الجامعي)، د.لينا بنت محمد بن إبراهيم الطعيمي (وكالة الابتعاث)، د.ريمة بنت صالح اليحيا (وكالة التعليم الجامعي الأهلي)، أ.د.ناصر بن محمد العقيلي (وكالة البحث والابتكار)، أ.د.خالد بن صالح المزيني (الاتحاد الرياضي للجامعات)، د.محمد بن فاروق جميل عداس (المكتبة الرقمية)، أ.يوسف بن عبدالله العمران (أمانة الملحقيات الثقافية).

أما المكلفون في الوكالات والإدارات العامة المرتبطة بمساعد وزير التعليم فهم كالآتي: أ.سعيد بن محمد الفروان (وكالة الخدمات المشتركة)، د.محمد بن عبدالله الهران (وكالة الموارد البشرية)، م.عبدالرحمن بن صالح الشايع (وكالة المشاريع والصيانة)، د.يزيد بن بدر السعوي (الإدارة العامة للتحول الرقمي)، د.عبدالله بن عبدالعزيز البهدل (إدارة أمن المعلومات)، د.ماجد بن عبيد الحربي (الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية).