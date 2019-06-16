مدرب يوفنتوس| كل ما قدمه ساري مع تشيلسي.. 3 إنجازات وذكرى سيئة

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الأحد، رسمياً عن تولي ماوريسيو ساري تدريب الفريق الأول لليوفي خلفاً للمدرب السابق ماسيميليانو أليجري.

وأصبح الإيطالي ماوريسيو ساري مدرباً لنادي يوفنتوس بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022.، وذلك بعد قضاء موسم مميز مع تشيلسي الانجليزي حقق خلاله لقب لدوري الأوروبي.

ساري تولى تدريب عدد من الفرق خلال مسيرته وحقق نتائج جيدة، ولعل تجربته مع نابولي هي الأفضل والتي جذبت الأنظار إليه كما تولى من قبل تدريب هيلاس فيرونا وإمبولي وسورينتو.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" أبرز أرقام ساري مع تشيلسي بعد رحيله إلى يوفنتوس:

ساري تولى تدريب تشيلسي في يوليو 2018 ورغم تعرضه لانتقادات لكن نتائج البلوز تحسنت نوعاً ما تحت قيادته.

قاد تشيلسي في 63 مباراة (40 فوز 11 تعادل 12 خسارة) وسجل 123 هدفاً واستقبلت شباك البلوز 67 هدفاً.

إنجازاته: بطل الدوري الأوروبي، وصيف كأس الرابطة الانجليزية، ثالث الدوري الانجليزي.

تعرض ساري لخسارة كبيرة من مان سيتي بـ6-0 في الجولة 26 من البريميرليج ونال على إثرها انتقادات لاذعة.