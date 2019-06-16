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بالأرقام .. تعرف علي الأسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً اليوم

الأحد 16/يونيو/2019 - 04:16 م
بالأرقام .. تعرف علي الأسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً اليوم
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
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نيفين سمير
 
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تصدر سهم شركة " لقاهره للإستثمار و التنمية العقاريه " قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً فى ختام تداولات اليوم "الأحد "، بنسبة بلغت 84.3% محققاً 10.7جنيه ، ثم " الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية " بنسبة بلغت 3.9% مغلقاً 101 جنيه.

من جانبه ، إحتلت شركة " النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية" المرتبة الثالثة بنسبة 3.1% محققاً 26.4 جنية، ثم سهم " مطاحن ومخابز الاسكندرية" بنسبة 3% محققاً 10 جنيه  ، لتحتل بذالك المرتبة الرابعة ، و احتلت شركة " سماد مصر (ايجيفرت)  " المرتبة الخامسة بنسبة 2.9% مغلقاً عند سعر 3.9 جنيه 

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