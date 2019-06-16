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رسميا.. وادي دجلة يُجدد تعاقده مع محمد عبد المنصف لمدة موسم

الأحد 16/يونيو/2019 - 04:17 م
رسميا.. وادي دجلة يُجدد تعاقده مع محمد عبد المنصف لمدة موسم
محمد عبد المنصف
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علي نبوي
 
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أعلن نادي وادي دجلة تجديد تعاقده رسميا مع محمد علد المنصف حارس مرمى مرمى الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم.

وغرد النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر" :"والآن دعونا نرحب بتجديد عقد حارسنا محمد عبد المنصف مع فريقنا لمدة موسم".

وشارك عبد المنصف مع دجلة في ٣٤ مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم، وحافظ على نظافة شياكه في ٧ مباريات.
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المزيد عن: وادي دجلة محمد عبد المنصف الدوري المصري
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