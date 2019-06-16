رسميا.. وادي دجلة يُجدد تعاقده مع محمد عبد المنصف لمدة موسم

أعلن نادي وادي دجلة تجديد تعاقده رسميا مع محمد علد المنصف حارس مرمى مرمى الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم.





وغرد النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر" :"والآن دعونا نرحب بتجديد عقد حارسنا محمد عبد المنصف مع فريقنا لمدة موسم".



