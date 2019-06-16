رسميا.. وادي دجلة يُجدد تعاقده مع محمد عبد المنصف لمدة موسم
الأحد 16/يونيو/2019 - 04:17 م
علي نبوي
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أعلن نادي وادي دجلة تجديد تعاقده رسميا مع محمد علد المنصف حارس مرمى مرمى الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم.
وغرد النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر" :"والآن دعونا نرحب بتجديد عقد حارسنا محمد عبد المنصف مع فريقنا لمدة موسم".
وشارك عبد المنصف مع دجلة في ٣٤ مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم، وحافظ على نظافة شياكه في ٧ مباريات.
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