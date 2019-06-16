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الأربعاء.. الأعلى للثقافة يطرح قراءة في أعمال وتأثير رواد إعلام الفكر التربوي

الأحد 16/يونيو/2019 - 04:17 م
الأربعاء.. الأعلى للثقافة يطرح قراءة في أعمال وتأثير رواد إعلام الفكر التربوي
إيناس عبد الدايم
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سعد نبيل
 
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس للثقافة، تعقد لجنة التربية بالمجلس ومقررها الدكتور شبل بدران ندوة بعنوان: "قراءة في أعمال وتأثير رواد أعلام الفكر التربوي"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2019؛ بقاعة المجلس الHعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا.

تتضمن الندوة قراءة في أعمال عدد من رواد الفكر التربوي؛ من خلال مجموعة من المتخصصين والأكاديميين من تلامذة هؤلاء الرواد في ثلاث جلسات متتالية على النحو التالي:

الجلسة الافتتاحية (11:00 - 12:00)  ، ويشارك فيها كل من: الدكتور محمد المفتى مقرر الندوة، والدكتور شريف عوض رئيس الادارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور شبل بدران مقرر لجنة التربية بالمجلس، والدكتور هشام عزمى الأمين عام للمجلس الاعلى للثقافة.

ثم تنعقد الجلسة الأولى (1.30:12.00) برئاسة الدكتورعصام هلال ، حيث يتم تكريم الدكتورة كوثر حسين كوجك، ويتحدث فيها كل من: الدكتور صلاح خضر، الدكتور محمود الضبع.

ثم يتم تكريم الدكتور فليب إسكاروسى، ويتحدث كل من: الدكتور كمال مغيث، والدكتور أحمد يوسف سعد.

وأخيرا تنعقد الجلسة الثانية والأخيرة في الساعة (2.00: 1.30)، برئاسة الدكتور محمد المفتى، حيث يكرم فيها الدكتور فايز مراد مينا، ويتحدث فيها كل من: الدكتورة أسماء غيث، والدكتورة عزة عبد السميع.

ثم يكرم الدكتور عبد السميع سيد أحمد، ويتحدث كل من: الدكتور كمال نجيب، والدكتور عصام هلال.
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