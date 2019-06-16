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"آل جابر" يبحث مع مبعوث السويد لليمن تنفيذ اتفاق ستوكهولم

الأحد 16/يونيو/2019 - 04:16 م
آل جابر يبحث مع مبعوث السويد لليمن تنفيذ اتفاق ستوكهولم
محمد آل جابر
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الفجر السعودي
 
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض، اليوم الأحد، بمبعوث مملكة السويد لدى اليمن بيتر سمينبي.

وبحث اللقاء جملة من القضايا ذات العلاقة بالأزمة اليمنية وآخر التطورات التي شهدتها، مع تسليط الضوء على اتفاق ستوكهولم وضرورة تنفيذه.

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المزيد عن: محمد آل جابر مبعوث السويد ستوكهولم اليمن
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