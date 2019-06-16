ننشر الأوامر الحكومية الجديدة حول تسميات وتعيينات بالداخلية وعدد من الولايات
الأحد 16/يونيو/2019 - 04:12 م
مروى الجلاصي
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صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أوامر حكومية تتعلق بتسميات وتعيينات جديدة بوزارة الداخلية وعدد من الولايات.
وفيما يلي، التسميات:
- تكليف العميد بالحرس الوطني محمد علي بن خالد بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية
- تكليف محمد أيمن البجاوي بمهام وال بولاية توزر
- إنهاء تكليف أنيس ضيف اللّه بمهام وال بولاية سيدي بوزيد
- تكليف جمال الدريدي بمهام كاتب عام ولاية بن عروس
- تكليف محمد بن خليفة بمهام معتمد أول بولاية بن عروس
- إنهاء تكليف حسونة بن ناجي بمهام كاتب عام ولاية نابل
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