ننشر الأوامر الحكومية الجديدة حول تسميات وتعيينات بالداخلية وعدد من الولايات

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أوامر حكومية تتعلق بتسميات وتعيينات جديدة بوزارة الداخلية وعدد من الولايات.





وفيما يلي، التسميات:





- تكليف العميد بالحرس الوطني محمد علي بن خالد بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية

- تكليف محمد أيمن البجاوي بمهام وال بولاية توزر

- إنهاء تكليف أنيس ضيف اللّه بمهام وال بولاية سيدي بوزيد

- تكليف جمال الدريدي بمهام كاتب عام ولاية بن عروس

- تكليف محمد بن خليفة بمهام معتمد أول بولاية بن عروس

- إنهاء تكليف حسونة بن ناجي بمهام كاتب عام ولاية نابل