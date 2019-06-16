رسميا.. المقاصة ينافس سموحة لضم شادي حسين من سيراميكا كليوباترا
الأحد 16/يونيو/2019 - 04:12 م
محمد الصو
Advertisements
Advertisements
أكد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا مليوباترا، أنه تلقى عرضا رسميا من نادي مصر المقاصة للتعاقد شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.
وأضاف البطاوي: "تلقيت اتصالا هاتفيا من الدكتور عصام سراج مدير التسويق والتعاقدات بنادي مصر المقاصة، طلب خلاله التعاقد بشكل رسمي مع مهاجمنا شادي حسين".
وأشار المشرف العام على قطاع الكرة بنادي كليوباترا، إلى النادي بصدد دراسة العرض، في ظل امتلاك النادي لعرض رسمي أخر من نادي سموحة للتعاقد مع اللاعب".
وأنهى حديثه قائلا: "نمتلك عرضين رسميين للاعب، ورغبته سيكون لها عامل في الموضوع، لا سيما وأن شادي من العناصر الأساسية للفريق".
Advertisements
- سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع لاعب فيكتوريا كولن الألماني
- رسميا.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع "الحاوي" سليمان شعبان
- سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع كريسبو وماناسي ومنعم
- رسميا.. حسام حسن إلى سيراميكا كليوباترا
- شاهد احتفالات للاعبي سيراميكا كليوباترا بعد تصدر مجموعة القاهرة (فيديو)
- معتز البطاوي: مباراة كليوباترا وكوكا كولا صعبة على الفريقين
- رسميا.. هيثم شعبان مديرا فنيا لسيراميكا كليوباترا لمدة موسمين
- رسميا.. سيراميكا كليوباترا يواجه جمهورية شبين في بتروسبورت
- غدا.. جلسة بين البطاوي وهيثم شعبان لوضع خطة الموسم الجديد
- رسميا.. سموحة يطلب ضم شادي حسين من سيراميكا كليوباترا