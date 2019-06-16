" المجموعه المصريه العقاريه " تتصدرالأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم الأحد 16-6-2019





تصدر سهم شركة " المجموعه المصريه العقاريه " قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً فى ختام تداولات اليوم " االأحد " ، بنسبة بلغت 8.4% محققاً 9جنيه ، ثم " التعمير والاستشارات الهندسية " بنسبة بلغت 6.3% مغلقاً 17.5 جنيه.





من جانبه ، إحتلت شركة " الاهرام للطباعة و التغليف " المرتبة الثالثة بنسبة 5.8% محققاً 9.6 جنية، ثم سهم " البويات والصناعات الكيماوية – باكين " بنسبة 5.4% محققاً 25.2 جنيه ، لتحتل بذالك المرتبة الرابعة ، و احتلت شركة " بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية " المرتبة الخامسة بنسبة 5.2% مغلقاً عند سعر 6.7جنيه



