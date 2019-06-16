"البورصة" تنهي تعاملات أولي جلسات الأسبوع علي إرتفاع جماعي لمؤشراتها





أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، منتصف جلسات الأسبوع، علي صعود جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين ومصحوباً بأحجام سيولة متوسطة وحراك نشط علي الأسهم المضاربية بعد إستقرار الوضع الأمني في مصر وثبات سعر النفط لتعاود الأسواق نشاطها مع بداية هذا الأسبوع .





وربح رأس المال السوقى بقيمة 800 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.5 مليار جنيه.









وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 14,210.09 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 606.63 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1,549.83 نقطة.













وبلغ حجم التداول على الأسهم 80.8 مليون ورقة مالية بقيمة 486,67 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.6 ألف عملية لعدد 166شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.6% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.3%، والعرب على 5.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 25.9%.

ومالت صافى تعاملات المصررين للشراء 69.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات العرب والأجانب للبيع بقيمة 10.5 مليون جنيه،و 58.7 مليون جنيه على التوالى.





وارتفعت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 66 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.









من جانبه ، أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة يوم الخميس الماضي ، نهاية جلسات الأسبوع، علي تباين مؤشراتها إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً مضغوطة بمبيعات الأجانب









وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 14180 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 17493 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 605 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1546 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 451 نقطة.



