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مفاجأة.. مانشستر يونايتد يوافق على رحيل بول بوجبا

الأحد 16/يونيو/2019 - 03:02 م
مفاجأة.. مانشستر يونايتد يوافق على رحيل بول بوجبا
بول بوجبا
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علي نبوي
 
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‫رحب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي برحيل لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا خلال الميركاتو الصيفي، وذلك حسبما أكدته تقارير صحفية في إنجلترا.

‫ووفقا لصحيفة "التيلجراف" البريطانية فإن مانشستر يونايتد على استعداد للتخلي عن بوجبا لكن بمقابل مادي كبير.

‫وأضافت الصحيفة أن اليونايتد حدد مبلغ ١٦٠ مليون جنيه إسترليني لرحيل بوجبا، لكنه من غير المتوقع أن يدفع ريال مدريد هذا المبلغ لضم لاعب الوسط الفرنسي.‬


‫وكان بوجبا قد أعلن اليوم رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد وخوض تحد جديد.‬

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المزيد عن: مانشستر يونايتد بول بوجبا الدوري الانجليزي اخبار الرياضة
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