في السعودية.. "حساب المواطن" ينشر رابط لتلقي شكاوى المواطنين

نشر برنامج حساب المواطن اليوم الأحد 16 يونيو الموافق 13 شوال 1440 رابط لاستقبال وتلقي الشكاوى والاعتراضات على المبالغ المالية المستحقة في الدفعة الـ19 لعام 2019، ويمكنكم الدخول عبر هذا الرابط





ويذكر أن حساب المواطن أودع يوم الاثنين الماضي الموافق 10 يونيو 2019 مبلغ وقدره 2.5 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة 19 لشهر يونيو الجاري، وبهذا يكون إجمالي مدفوعات البرنامج منذ إطلاقه تجاوزت 45 مليار ريال.





وتعد نسبة المستفيدين من برنامج حساب المواطن والذين استوفوا الشروط للاستحقاق في آخر دفعة وهي الـ19، وتجاوز عددهم 12.4 مليون مستفيد وتابع.





ونوه برنامج حساب المواطن بأن عملية التسجيل مستمرة والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين ومن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق التقدم بالتسجيل عبر الرابط التالي: (هنا).





وتستمر عملية التسجيل في البرنامج للاستفادة الكاملة من الدفعة المقبلة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين بمشيئة الله.





شروط الأهلية

واشترط برنامج حساب المواطن عدة شروط؛ وهي:





أن يكون المسجل سعودي الجنسية، وهناك استثناءات هم ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

المستفيد لا بد من أن يكون مقيما داخل المملكة وإن غادر لا يتعدى الـ90 يوما خلال السنة كاملة.

عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وتعتمد المعايير الخاصة بالاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين كاملين حال كونها أكبر أو أقل من 18 عاماً.





ويعتبر الموقع الرسمي لتسجيل حساب المواطن 1440 برنامج سعودي وطني أنشئ خصيصًا لحماية المواطن والأسر السعودية من الأثآر المباشر وغير المباشر المتوقعة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المتعددة والتي تستهدف المملكة العربية السعودية اتخاذها خلال الفترة المقبلة، والتي سيكون لها أثر كبير على الحياة المعيشية للمواطن السعودي، قد تتسبب بعبء إضافي كبير على بعض فئات المجتمع.

كما يهدف برنامج حساب المواطن إلى إعادة توجيه الدعم الحكومي للفئات الأكثر استحقاقاً والمستحقة للدعم، وذلك بالطريقة والأسلوب الذي يؤدي إلى الاستهلاك الرشيد، وحساب المواطن يضمن إلى حد كبير توجيه الدعم الحكومي بشكل عادل، وذلك للفئات المستحقة لهذا الدعم، وذلك من خلال توفير الدعم كبدل نقدي، يتم تحويله مباشرة للمستفيدين المستحقين للدعم



