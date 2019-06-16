موعد مباراة غانا وبنين في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع
الأحد 16/يونيو/2019 - 02:53 م
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يستهل منتخب غانا مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية بمواجهة نظيره منتخب بنين في الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة المقامة حاليا في مصر بالفترة ما بين 22 يونيو وحتي 19 يوليو المقبل.
منتخب غانا واحد من المرشحين بقوة لحصد اللقب نظراً لما يمتلكه من كتيبة مميزة من المحترفين في أوروبا وعلى رأسهم المهاجم جيان أسامواه بجانب لاعب الوسط مبارك واكاسو وجوردان إيو وأندريا إيو وتوماس بارتي لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد.
وسيبحث المنتخب الغاني عن التتويج بالبطولة تحت قيادة مديره الفني كواسي أبياه، فالبرغم من صعوبة البطولة إلا أن هناك آمل كبير عن البلاك ستارز.
موعد مباراة غانا وبنين في كأس الأمم الإفريقية في مصر 2019:
في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية يخوض المنتخب الغاني أولى مواجهاته أمام منتخب بنين يوم الثلاثاء الموافق 25 من الشهر الجاري على ملعب ستاد الإسماعيلية، ثم يخوض بعد ذلك المنتخب الغاني ثاني مبارياته أمام الكاميرون يوم 29 من الشهر نفسه في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد الإسماعيلية ثم يخوض اللقاء الثالث أمام منتخب غينيا بيساو على ستاد السويس يوم 2 يوليو في تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة المفتوحة والناقلة لمباراة غانا أمام بنين في بطولة كأس الامم الإفريقية:
تنقل مباراة غانا وبنين على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد على قناة بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات بجانب قناة تايم سبورت المصرية.
قائمة منتخب غانا المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019:
حراسة المرمى: ريتشاردو أوفوري (ماريتزبورج الجنوب إفريقي) – لورانس أتيزيجي (سوشو الفرنسي) – فيلكس أنان (أشانتي كوتوكو الغاني).
الدفاع: جون بوي (ميتز الفرنسي) – أندي يادوم (ريدينج الإنجليزي) – عبد الرحمن بابا (ريمس الفرنسي) – لومور أجبينينو (جوزتيبي التركي) – قاسم نوهو (هوفنهايم الألماني) – جوناثان منساه (كولمبوس كرو الأمريكي) – جوزيف أيدو (جينك البلجيكي) – جوزيف أتاماه (باشاك شهير التركي).
الوسط: مبارك واكاسو (ديبورتيفو ألافيس الإسباني) – توماس بارتي (أتليتكو مدريد الإسباني) – كوادو أسامواه (إنتر الإيطالي) – أفري أكوا (إيمبولي الإيطالي) – أندريه آيوا (فينربهاتشه التركي) – كريستيان أتسو (نيوكاسل الإنجليزي) – صامويل واسو (تشوكاريتشكي الصربي) – توماس أجيبونج (هبرنيان الأسكتلندي).
الهجوم: جيان أسامواه (قيصري سبور التركي) – جوردان آيوا (كريستال بالاس الإنجليزي) –كاليب إيكوبان (طرابوزن سبور التركي) – كاوابينا أوسو (ليجانيس الإسباني).
وشهدت قائمة غانا العديد من المستبعدين وهم: نوهو موسى (سان جالين السويسري) - محمد الحسن (هارتس أوف أوك الغاني) - أبنيزر أفوري (نيويورك الأمريكي) - عبدول فاتاو (أشانتي كوتوكو) - ياو يوباه (نومانسيا الإسباني) - عبد المجيد واريس (نانت الفرنسي).
قائمة منتخب بنين المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019:
حراس المرمى: ساتورنين ألاجبي (نيورت - فرنسا) - شريف كاكبو (بوفل - بنين) - فابين فارنول (ملاطياسبور - تركيا)
المدافعون: خالد أدينو (اميان - فرنسا) - مواس أديلو (ليفادياكوس - اليونان) - سيدو باراز (مولين-ايزير - فرنسا) - رودريج فاسينو (بوفل بورجو - بنين) - إيمانويل إيمورو (كاين - فرنسا) - دافيد كيكي (ريد ستار - فرنسا) - جونيور سالومون (بلاتو يونايتد - نيجيريا) - أوليفييه فيردو (سوشو - فرنسا)
لاعبو الوسط: جوردان اديوتي (أوسير - فرنسا) - تيجاني انان (اتحاد بن قردان - تونس) - سيسي دالميدا (يوفيل تاون - إنجلترا) - رودريج كوسي (الإفريقي - تونس) - ماما سيبو (تولون - فرنسا) - ستيفان سيسينيو (جنشربرليجي - تركيا)
المهاجمون: دافيد جيجلا (نيورت - فرنسا) - جوديل دوسو (فادوز - ليشتنشتاين) - ستيف مونيي (هدرسفيلد تاون - إنجلترا) - ميكايل بوتي (ادانا ديميرسبور - تركيا) - ديسيري ازانكبو (سينيكا - سلوفينيا) - سيبيو سوكو (هانزا روستوك - ألمانيا).
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