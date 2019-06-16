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عاجل.. عمرو مصطفى يقرر اعتزال التلحين فما السبب؟!

الأحد 16/يونيو/2019 - 02:59 م
عاجل.. عمرو مصطفى يقرر اعتزال التلحين فما السبب؟!
عمرو مصطفى
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الفجر الفني
 
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أعلن الفنان عمرو مصطفى، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، اعتزاله عالم التلحين، والاكتفاء بالغناء فقط.

ونشر "عمرو" صورة له وعلق قائلاً: "النهارده هكون تميت 20 سنة كملحن ذكرى أول أغنية خليك فاكرني، البداية كانت خليك فاكرني والنهاية كانت طبعًا قادرين نعملها". 

وأضاف: "وبداية مستقبل جديد في الغناء فقط، الألبوم السنادي إن شاء الله".

وشارك عمرو مصطفى في أغنية قادرين نعملها التي قدمها الفنان محمد حماقي لصالح أحد مستشفيات السرطان من أجل جمع التبرعات.

عاجل.. عمرو مصطفى يقرر اعتزال التلحين فما السبب؟!
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