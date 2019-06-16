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سوريا تشتري 200 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية

الأحد 16/يونيو/2019 - 02:55 م
سوريا تشتري 200 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية
قمح
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قال تجار أوروبيون، اليوم الأحد، إن سوريا طرحت مناقصة عالمية لشراء 200 ألف طن من قمح الطحين من مصدر وحيد هو روسيا.

وذكر التجار أن الموعد النهائي لتلقي العروض في المناقصة هو الثامن من يوليو تموز.

وأضافوا أن المناقصة طلبت تسليم القمح في الفترة بين النصف الأول من يوليو تموز والنصف الثاني من سبتمبر أيلول.
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