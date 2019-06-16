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الجزائر: أويحي أمام القضاء مجدداً بقضايا فساد

الأحد 16/يونيو/2019 - 02:53 م
الجزائر: أويحي أمام القضاء مجدداً بقضايا فساد
أويحي
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وكالات
 
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يُمثل رئيس الوزراء الجزائري السابق، أمام المحكمة، اليوم الأحد، بعد أيام من إيداعه الحبس المؤقت على خلفية قضايا فساد.

 

وبحسب التفلزيون الرسمي الجزائري، وصل أويحي إلى محكمة سيدي امحمد، للاستماع لأقواله في قضية مجمع "سوفاك" التي يمثل فيها حالياً مالكها مراد عولمي، بتهم متعددة من بينها تهريب رؤوس الأموال.

 

وكانت استجوبت المحكمة أويحيى، الذي أقيل في مارس الماضي، لمحاولة تهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد النظام، في ملفات "تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة"، وحكم عليه بالحبس المؤقت الأربعاء الماضي.

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