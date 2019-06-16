اتحاد السة يعلن مؤازرة الفراعنة بالأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة بقيادة الدكتور مجدي أبوفريخة وأعضاء مجلس الإدارة، عت مؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم غدًا الاثنين في المعسكر لتحفيزهم قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية.









كما أعلن اتحاد السلة، على التواجد أيضًا برفقة لاعبي المنتخب الأول لكرة السلة ومختلف الأعمار في المدرجات لمساندة المنتخب في أولى مبارياته أمام زيمبابوي، يوم الجمعة المقبلة.









وأكد مجدي أبو فريخة أن جميع الاتحادات الرياضية تحرص على مساندة المنتخب الوطني لكرة القدم في البطولة الأفريقية من أجل حسم البطولة والظهور بالمظهر المشرف خاصةً أن البطولة تقام على أرض مصر، وحرص الدولة على ظهور جميع الاستادات بمظهر عال المستوى لكي تثبت للعالم كله أن مصر قادرة على تنظيم البطولات.



