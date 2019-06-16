استقالة رئيس قطاع ناشئي الإسماعيلي

تقدم سيد عبد الرازق "بازوكا" رئيس قطاع الناشئين بالإسماعيلى باعتذار للمهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي والمشرف العام على قطاع الكرة عن عدم الاستمرار فى منصبه كرئيس لقطاع الناشئين لظروف صحية ألمت به مؤخرا.









وقبل المهندس ابراهيم عثمان الاعتذار خلال الجلسة التى جمعته برئيس قطاع الناشئين صباح اليوم، وتقدم بكامل الشكر لنجم الفريق السابق فى عصره على المجهود قدمه من أجل المساهمة فى النهوض بقطاع الناشئين والمساهمة فى اعادته لسابق عهده باعتباره المصدر الأساسى للفريق الأول ، بجانب تطويره بشكل ملحوظ وهو ما انعكس فى تحقيق نتائج إيجابية قى الموسم المنقضى.









ومن المقرر أن يبحث مجلس الإدارة عن البديل الأنسب لبازوكا من أجل تولى المهمة تحضيرا للموسم الجديد.



