نقيب العلميين: استلمنا المقرات وحصلنا على حكم التمكين
الأحد 16/يونيو/2019 - 02:50 م
آيات عامر
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أكد الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، أن اليوم الأحد، صدر حكم بتمكين النقيب وهيئة مكتبه القانونية من استلام المقرات وإدارة الأعمال بالنقابة العامة، مشيرًا إلى أنه قد تم التمكين بسهولة ويسر دون أي اعتراضات.
وأضاف "المليجي"، : "فور صدور الحكم عقدنا اجتماعا بالمقر الرئيسي للنقابة بوسط البلد لتلبية جميع مطالب العلميين ومصالحهم المعطلة، وفي مقدمتها صرف المعاشات وإنهاء الخلافات، والدعوة الى انتخابات شاملة لكافة المواقع بالنقابة العامة والفروع".
وتابع المليجي في بيان أصدره منذ قليل: "الأهم من ذلك كله أن يسود بين العلميين صفاء النفوس وسلامة الصدر ما دام الجميع نوى خيرا بما فعل".
وكانت أندلعت أزمة بين نقيب ومجلس نقابة العلميين منذ 23 مارس الماضي، حيث قرر كل طرف عزل الآخر، وسيطر المجلس على مقرات النقابة وقام بتغيير أقفالها، لإفشال عقد جميعة عمومية دعا إليها النقيب في 29 مارس، ثم وجه المجلس الدعوة لعقد المجلس جمعية عمومية في 12 أبريل الماضي.
واتخذ قرار بسحب الثقة من "المليجي"، لاتهامه بمخالفات مالية وإدارية، وفتح باب الترشيح لمنصب النقيب على الفترة الباقية من ولاية النقيب الحالي، لكن "المليجي" طعن على قرار فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات وقبلت المحكمة الإدارية العليا طعنه، وبالتالي ألغيت الانتخابات.
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