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"النيابة" تستعلم عن الحالة الصحية لمصابي "دائري المرج"

الأحد 16/يونيو/2019 - 02:48 م
النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمصابي دائري المرج
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داليا عادل
 
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أمرت نيابة المرج بالاستعلام عن الحالة الصحية الخاصة بمصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل من أعلى الطريق الدائري، تمهيًدا للاستماع إلى أقوالهم.

وأمرت النيابة بندب فريق من الطب الشرعي لتشريح جثة الضحية الوحيدة في الحادث، لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير بها والتصريح بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين إنقلاب سيارة ربع نقل من أعلى الطريق الدائري مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 أخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

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المزيد عن: حادث الدائرى المرج 3 مصابين
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