ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المنصورة يتعاقد مع مؤمن فكري من الحمام

الأحد 16/يونيو/2019 - 02:43 م
المنصورة يتعاقد مع مؤمن فكري من الحمام
مؤمن فكري
Advertisements
طباعة
أحمد تيتو
 
Advertisements

نجح نادي المنصورة في إبرام صفقة هامة بالتعاقد مع مؤمن فكري لاعب وسط نادي الحمام لمدة 3 سنوات في ثالث صفقات الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

 

وحصل نادي المنصورة علي الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الحمام بعد سفر وفد من النادي لمدينة الحمام بمرسي مطروح ظهر اليوم ليصبح اللاعب في صفوف المنصورة رسميا بعد توقيعة علي العقود والإستغناء.

 

يذكر أن نادي المنصورة قد سبق له التعاقد مع ثنائي شبان بدواي نادر السيد ووائل السعدني ويسعي لإبرام المزيد من الصفقات المميزة لتحقيق حلم أبناء المنصورة بالعودة إلي الدوري الممتاز من جديد.

Advertisements
المزيد عن: مؤمن فكري صفقات المنصورة المنصورة الحمام
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر