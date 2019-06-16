ضبط 298 هاربا من أحكام قضائية في حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 298 محكوم عليهم، و20 حكم جنائي خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 298 محكوما عليهم بإجمالى 8117 أحكام منفذة " 879 حكمًا جزئيًا و210حكمًا مستأنف"، وتحصيل 6885غرامات، وتحرير 205 مخالفة.



