ضبط 298 هاربا من أحكام قضائية في حملة أمنية بالقليوبية
الأحد 16/يونيو/2019 - 02:46 م
محمد نبيل
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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 298 محكوم عليهم، و20 حكم جنائي خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 298 محكوما عليهم بإجمالى 8117 أحكام منفذة " 879 حكمًا جزئيًا و210حكمًا مستأنف"، وتحصيل 6885غرامات، وتحرير 205 مخالفة.
كما تم ضبط 51 مخالفة وهم 10 اشغال طريق –6 بائع متجول –25 ازاله فوريه – 7 إزالة فرش مؤقت–3 وصلات كهربائية، كما تم رفع 5 طن قمامه ومخلفات.
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- ضبط 635 محكوما عليهم وتحرير 329 قضية مرافق في حملة بالقليوبية
- ضبط 479 هاربا وتحرير 270 قضية مرافق في حملة أمنية بالقليوبية
- ضبط 445 هارب وتحرير 298 قضية مرافق في حملة أمنية بالقليوبية
- ضبط 449 هاربا وتحرير 227 قضية مرافق في حملة أمنية بالقليوبية
- ضبط 257 هاربًا من أحكام قضائية في حملة أمنية بالقليوبية
- ضبط 234 هاربًا من أحكام جنائية في حملة أمنية بالقليوبية
- ضبط 234 هاربا من الأحكام و12 جناية في حملة أمنية بالقليوبية
- ضبط 264 هاربا في حملة أمنية بالقليوبية
- ضبط 287 هاربًا من أحكام قضائية في حملة أمنية بالقليوبية
- ضبط 299 هاربا من أحكام قضائية في حملة أمنية بالقليوبية