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ضبط 298 هاربا من أحكام قضائية في حملة أمنية بالقليوبية

الأحد 16/يونيو/2019 - 02:46 م
ضبط 298 هاربا من أحكام قضائية في حملة أمنية بالقليوبية
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محمد نبيل
 
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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 298 محكوم عليهم، و20 حكم جنائي خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط  298 محكوما عليهم بإجمالى 8117 أحكام منفذة " 879 حكمًا جزئيًا و210حكمًا مستأنف"، وتحصيل 6885غرامات، وتحرير 205 مخالفة.

كما تم ضبط 51 مخالفة وهم 10 اشغال طريق –6 بائع متجول  –25 ازاله فوريه – 7 إزالة فرش مؤقت–3 وصلات كهربائية،  كما تم رفع 5 طن قمامه ومخلفات.
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