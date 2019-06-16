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سلطنة عمان تحدد 600 ريال عماني للحصول على الجنسية

الأحد 16/يونيو/2019 - 02:44 م
سلطنة عمان تحدد 600 ريال عماني للحصول على الجنسية
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حددت سلطنة عمان مبلغ 600 ريال ( الريال يساوي 2.6 دولار) لطلب الحصول على الجنسية العمانية باللائحة التنفيذية الجديدة.

وذكرت صحيفة «الشبيبة» العمانية بموقعها على «تويتر»، اليوم الأحد، أن حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية أصدر قرارًا وزاريًّا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية.

وأشارت الصحفية إلى أن المادة الأولى من القرار أوضحت العمل بأحكام اللائحة، فيما ألغت المادة الثانية كل ما يخالفها أو يتعارض مع أحكامها، ووفق المادة الثالثة، فإن العمل باللائحة يكون في اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وحسب الصحيفة، تضمنت اللائحة أربعة فصول وملحقًا برسوم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية؛ حيث حدد رسمًا مقداره 200 ريال عُماني على طلب استرداد الجنسية العمانية أو التنازل عنها، و600 ريال عُماني لطلب الحصول على الجنسية العمانية.

ووفقًا للصحيفة، حددت اللائحة رسم 300 ريال لطلب الحصول على الجنسية العمانية للأجنبية زوجة العماني أو أرملة العماني أو مطلقته أو للقاصر ولد المرأة العمانية.
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