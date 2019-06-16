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تعرف على نصيحة حلا شيحا للسيدات

الأحد 16/يونيو/2019 - 02:42 م
تعرف على نصيحة حلا شيحا للسيدات
حلا شيحا
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نور طلعت
 
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نشرت الفنانة حلا شيحا، عبر حسابها الشخصي بإنستجرام صور لها برفقة سيدات أثناء زيارتها لمستشفي بهية.

وعلقت حلا، على الصور وكتبت:" امبارح كان يوم جميل قضيناه مع أجمل الستات برعاية مؤسسة بهية ومؤسسة بهية متولية رعايتهم وعلاجهم ولمست فيهم القوة والإصرار إنهم يخفوا من مرض سرطان الثدي وشفت في عيونهم فرحة وسعادة وعزمونا علي أكلة سمك في مدينة السويس بجد انبسطت جدا ً وبدعيلهم بالشفاء القريب".

وأضافت:" وفعلا لازم نفكر بعض إننا نعمل فحص كل ست شهور لتجنب ظهور أي أعراض بدري و نلحق نعالجها. 

بشكر بهية والقائمين عليها ومجهودهم الرائع ومتشكرة علي دعوتكم وإن شاء الله تتكرر تاني...#مرضى_السرطان_متفائلون #التفائل #ستات_بيوت #مؤسسة_بهية.
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