اتحاد الكرة ينسحب ويحرج أندية الدوري
الأحد 16/يونيو/2019 - 01:39 م
محمد الصو
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خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، أندية الدوري المصري من أجل ترشيح بعض من مسئوليها لرابطة الأندية المحترفة لتفعيل دورها خلال الموسم المقبل.
ومن المقرر أن
تعود الرابطة، لعملها مرة أخرى والتي ستصبح مسئولة عن إدارة مسابقة الدوري الممتاز،
بما يضمن الحفاظ على الحقوق التسويقية والتجارية لجميع الأندية، وعدم تعارضها مع الحقوق
التجارية والإعلانية للجبلاية.
ويسعى مجلس الجبلاية،
في كسب ود أعضائه خاصةً مع اقتراب انعقاد الجمعية العمومية، وإجراء انتخابات مجلس الجبلاية.
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