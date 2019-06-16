أبرزها "تضافر جهود الدول".. ملخص فعاليات هيئات مكافحة الفساد الأفريقية بشرم الشيخ

على مدار يومين عُقد بشرم الشيخ، فعاليات المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، والذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب عدد من الوزراء، ورؤساء هيئات مكافحة الفساد، وأجهزة المحاسبات، والكسب غير المشروع في الدول الأفريقية فضلا عن أكثر من 200 مسئول من 51 دولة أفريقية.





وجاء هذا المؤتمر لتوجيه العديد من الرسائل للدول الأفريقية، من بينها الفساد سبب رئيسي في تراجع مقومات أفريقيا، وأن مكافحة الفساد وتغيير واقع القارة لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وتعزيز الآليات الإفريقية التنسيقية لمحاصرته على جميع المحاور، وخرج المنتدى بعدد من التوصيات الهامة لمواجهة الفساد في القارة.





الفساد ينخر في اقتصاديات الدول ويحتاج جهود الجميع لمحاربته

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمشاركين في المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، كما وجّه لهم الشكر على حرصهم على المشاركة فيه، مضيفًا أنّ انعقاده مصر في يأتي إيمانا بأهمية تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال، الذي أصبح يحتل أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطنية، وأجندة الاتحاد الأفريقي، وبات بحاجة إلى الجهود بشكل منسق في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة الفساد، الذي ينخر في اقتصاديات الدول.





وحرص السيسي على توجيه عدد من الرسائل أبرزها الفساد سبب رئيسي في تراجع مقومات أفريقيا، وأن مصر قطعت شوطا طويلا في مكافحة الفساد، كما أن الدولة ملتزمة بمعايير ونظم المراجعة الدولية في مكافحة الفساد





جهود الدول لمكافحة الفساد

وعقب ذلك بدأت فعاليات المنتدى والتي تضمنت ثلاثة جلسات الأولى بعنوان "آليات مكافحة الفساد على المستوى القاري"، وذلك لمناقشة جهود الدول في مكافحة الفساد، أما الثانية فكانت بعنوان "تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الأفريقية"، وذلك بهدف الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في محاربة الفساد في الدول الأفريقية.





أما الجلسة الثالثة فعقدت تحت عنوان "دعم التنسيق الحكومي الأفريقي البيني في مكافحة الفساد"، وناقشت تعزيز التنسيق والتعاون لمكافحة الفساد ماليا وقانونيا وأمنيا فى أفريقيا، وآليات وتجارب استرداد الأموال.





توصيات الدول المشاركة في المنتدى

وخلال المؤتمر استعرض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري، أهم الإجراءات الضرورية التي يمكن اتخاذها إستراتيجياً لمكافحة الفساد على المستوي القاري والتي تمثلت في دعوة المؤسسات التعليمية في الدول الافريقية إلي صياغة وادراج برامج تعليمية لتحقيق الوعي للشعوب بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته ، إنشاء قنوات اتصال بين مؤسسات وخبراء فنيين .





خرج المنتدى بـ10 توصيات هامة من أجل مكافحة الفساد القاري كانت على النحو التالي:

١ - العمل على إعداد خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الأفريقية تشمل (مجالات التعليم، البحث العلمى، الإعلام والقضاء، المكافحة الفنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية)، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بإعداد ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية والخبراء بالدول الإفريقية.





٢ - تضافر الجهود لوضع مؤشر أفريقى لقياس الفساد فى أفريقيا بحيث يكون نابعاً من السياق الإفريقى ومعبرا عن واقع الحال فى القارة وخصوصيته مع مراعاة الفروق الفردية بين الدول الأفريقية وبعضها البعض.





٣ - تدشين منصة قارية من خلال نقاط اتصال وطنية تتولى متابعة تطورات قضايا الفساد ونتائج جهود المكافحة ومتابعة التزام دول القارة الموقعة على اتفاقيات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى لعام 2003، من حيث قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفقاً لنظامها القانونى ومبادئها الدستورية لضمان الحد من ظاهرة الفساد، على أن تجتمع سنوياً وتعلن عن نتائج عملها وتوصياتها .





٤ - إعداد آلية الكترونيه مؤمنه للتبادل الفورى للمعلومات عن جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول ذات الإهتمام المشترك.





٥ - إنشاء آلية قانونية للتعاون بين دول القارة بشأن استرداد عوائد الفساد تكون على شكل بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد على أن تكون قرارات هذه الآلية ملزمة لكافة الدول الأطراف فى الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد.





٦ - ضرورة إجراء مراجعة مستمرة لآليات مكافحة الفساد والعمل على تطويرها لتتماشى وخصوصية الدول التى ستطبق فيها، مع التأكيد على الأهداف المشتركة للدول الأفريقية فى تحقيق مستوى عال من الشفافية، على أن يتم ذلك فى المؤتمر السنوى لاتحاد هيئات مكافحة الفساد.





٧- تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الإمكانات التمويلية والفنية لمكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة بينهم.





٨ - التوسع فى إبرام مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بمصر و مراكز التدريب والأجهزة الرقابية فى الدول الأفريقية لتدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية فى مجالات منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية .





٩ - دراسة وضع آليه منتظمة لعقد المنتدى وبصفة دورية ، يعرض فيها الموقف التنفيذي للتوصيات التي تصدر عن المنتديات دوريا.





١٠ - تطوير قدرات الجهات العاملة فى مجال مكافحة الفساد للتعرف على الطرق المستحدثة فى غسل عائدات جرائم الفساد، مع إتخاذ إجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف استرداد الموجودات فى أفريقيا لتحديد أماكن الأصول المهربة وحجزها واستردادها.







