"سبيد مديكال" تفتتح فروع جديدة للمعامل الطبية





أعلنت شركة سبيد ميديكال عن افتتاح الفروع الجديدة للمعامل الطبية خلال الثلاثة أسابيع الماضية.

وأضافت في بيان للبورصة المصرية، أنه على صعيد معامل سيتي سبيد، تم افتتاح 3 فروع جديد وهي فرع المحلة وفرع دمياط الجديدة الثاني وفرع السويس وجاري العمل على افتتاح 3 فروع أخرى خلال شهري يونيو ويوليو بالسويس والاسماعلية والمنصورة.

وفيما يتعلق بمعامل سبيد، تم افتتاح المستشفى الوطني للعيون بطريق القاهرة السويس الصحراوي، وجاري إنهاء التعاقد على افتتاح فرعين أخرين داخل مستشفيين أخرين بالقاهرة الجديدة خلال شهري يونيو ويوليو القادم.