مالو كالوزا: نفتخر بتواجدنا في السوق المصري
الأحد 16/يونيو/2019 - 01:11 م
أحمد الشيخ
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قامت شركة كيونت الرائدة في قطاع البيع المباشر، بإطلاق العديد من المبادرات البناءة في إطار استراتيجية الشركة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما جاء انطلاقاً من حرصها الدائم على خدمة الفئات الأقل حظاً في المجتمع.
حيث نجحت في إطلاق مجموعة متنوعة من الفعاليات في 12 دولة مختلفة خلال العام الحالي، وهو ما أهلها للمساهمة في خدمة أكثر من 2000 أسرة.
وفي هذا الإطار، عقدت شركة كيونت إفطارها الخيري السنوي خلال شهر رمضان بحضور المئات من الفئات الأقل حظاً في مصر، كما قامت بتوزيع أكثر من 100 وجبة على دور أيتام للأطفال، وبعض المناطق الفقيرة في القاهرة.
ومن جانبها صرحت مالو كالوزا، الرئيس التنفيذي لشركة كيونت: " نؤمن في كيونت، أن دورنا كمستثمر لا يقتصر على تقديم منتجات ذات جودة عالية فحسب، ولكن نحمل على عاتقنا واجب نحو المجتمعات التي نعمل بها، حيث نولي أهمية لتمكين المجتمع ودعم الحكومة وأصحاب المصلحة.
وأكدت كالوزا على حرص الشركة على تحقيق المساواة حتى تؤتي ثمارها الإيجابية تدريجياً في المجتمع، ولا سيما بين الفئات الأقل حظا".
وأضافت: "يعد السوق المصري أحد الأسواق المفضلة لدينا، حيث نفخر بتواجدنا الفعال في هذا السوق الواعد، خاصةً وأننا نعتبره سوقاً حيوياً نتطلع إلى النمو به ".
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