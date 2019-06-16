يارا تحيي حفلا بالسعودية ضمن "موسم جدة" 19 يونيو الجاري

تستعد المطربة يارا، لإحياء حفل غنائي ضخم في جدة بالسعودية، يوم الجمعة 19 يونيو الجاري.

وتقدم يارا، في الحفل باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة،ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.