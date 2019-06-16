يارا تحيي حفلا بالسعودية ضمن "موسم جدة" 19 يونيو الجاري
الأحد 16/يونيو/2019 - 01:30 م
نور طلعت
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تستعد المطربة يارا، لإحياء حفل غنائي ضخم في جدة بالسعودية، يوم الجمعة 19 يونيو الجاري.
وتقدم يارا، في الحفل باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة،ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.
وأعربت يارا، عن سعادتها وحماسها لإحياء هذا الحفل عن طريق طرح هشتاج "يارا جاية علي جده" عبر مواقع السوشيال ميديا.
وتقدم يارا، في الحفل باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة،ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.
وأعربت يارا، عن سعادتها وحماسها لإحياء هذا الحفل عن طريق طرح هشتاج "يارا جاية علي جده" عبر مواقع السوشيال ميديا.
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