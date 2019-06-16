"مصرالجديدة للأسكان" تعلن عن بيع 8 قطع أرض بـ 66.7 مليون جنيه
الأحد 16/يونيو/2019 - 01:28 م
نيفين سمير
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أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن قيامها ببيع 8 قطع أراضي، في مزاد من 27 مايو الي 17 يونيو
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم أن القيمة الأجمالية للبيع وصلت الي 66.75 مليون جنيه.
وجدير بالذكر أن ذلك في أطار الاستمرار في عملية البيع المباشر بمقر الشركة لقطع الأراضي بمنطقة الشيراتون حتى المزاد العلني يوم 17/06/2019،
يشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق صافي ربح بنحو 1.12 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، مقابل 283.9 مليون جنيه متوقع تحقيقه خلال العام المالي الجاري.
كما تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 3.11 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، ومصروفات بنحو 1.98 مليار جنيه.
وحققت الشركة أرباحاً بلغت 39.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 120.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الجاري.
وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 468.5 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 542.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017-2018
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