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جنوب إفريقيا يصل القاهرة اليوم استعدادا لكأس الأمم

الأحد 16/يونيو/2019 - 01:11 م
جنوب إفريقيا يصل القاهرة اليوم استعدادا لكأس الأمم
جنوب إفريقيا
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محمد الصو
 
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تصل بعثة منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم، عصر اليوم الأحد إلى القاهرة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية.

 

وأنهت جنوب إفريقيا معسكرها في دبي، بعدم خاضت مباراة ودية أمس السبت أمام المنتخب الغاني، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

ويلتقي جنوب إفريقيا أنجولا وديًا يوم الأربعاء المقبل في ختام مبارياتها، قبل إنطلاق نهائيات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

 

وتلعب جنوب إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم كلًا من منتخبات ساحل العاج، والمغرب، وناميبيا.

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