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تدريب الخريجين والطلاب على إدارة المشاريع الصغيرة بمركز النيل للإعلام بقنا

الأحد 16/يونيو/2019 - 01:21 م
تدريب الخريجين والطلاب على إدارة المشاريع الصغيرة بمركز النيل للإعلام بقنا
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بسام عبدالحميد
 
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قالت رحاب عبد الباري - مسئولة البرامج بمركز النيل للإعلام بقنا، إنه سيتم عمل تدريب مجاني للطلاب والخريجين، من أجل إعداد المشاريع الناجحة.

وأشارت في تصريحات، أنه سيتم عمل تدريب حول التعرف على نماذج لمشروعات ناجحة، وكيف يمكنك تمويل مشروعك الصغير، وأهم التسهيلات الممنوحة، وكيف يمكن تجنب مخاطر تعثر المشروع، وكيفية مساندته.

وتابعت أنه إذا أراد شحص تمويل وإدارة وتسويق لمشروع صغير ناجح،فمركز النيل للإعلام بقنا يقدم دعوة مفتوحة لكل أبناء قنا لتدريب مجاني على يد متخصصين من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن التدريب على مدار يومين ويبدأ من الثلاثاء وحتى الأربعاء، في العاشرة صباحًا، بمقر المركز (قنا - شارع الأقصر - امتداد بنزايون - بجوار المطافئ).
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