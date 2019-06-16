نوال الزغبي تعلن تصوير كليب "كده باي" من جورجيا

تتواجد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حاليا في ولاية "جورجيا" بالولايات المتحدة الأمريكية لتصوير أغنية "كده باي" على طريقة الفيديو كليب،

مع المخرج شريف ترحيني.