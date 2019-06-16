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نوال الزغبي تعلن تصوير كليب "كده باي" من جورجيا

الأحد 16/يونيو/2019 - 01:18 م
نوال الزغبي تعلن تصوير كليب كده باي من جورجيا
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نور طلعت
 
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تتواجد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حاليا في ولاية "جورجيا" بالولايات المتحدة الأمريكية لتصوير أغنية "كده باي" على طريقة الفيديو كليب، مع المخرج شريف ترحيني.

جدير بالذكر أن ألبوم "كده باي" أخر البومات الزغبي، ويضم الألبوم الجديد 10 أغانٍ صورتها جميعا على طريقة الفيديو كليب، منها 7 أغان باللهجة المصرية، وتعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى.
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