بشرى سارة من مصر للطيران للمسافرين إلى"النرويج"
الأحد 16/يونيو/2019 - 01:15 م
احمد رفعت صديق
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أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عن إطلاق أسعار خاصة للسفر إلى مدينة أوسلو عاصمة النرويج عبر كوبنهاجن.
وتُعد أوسلو أحد أهم المدن السياحية في القارة الأوروبية.
هذا وتُسير الشركة أربع رحلات أسبوعية إلى كوبنهاجن ومنها إلى أوسلو بالمشاركة بالرمز مع شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية.
ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو تطبيقات الهواتف المحمولة.
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