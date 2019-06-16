محافظ سوهاج: توريد 121 ألفا و286 طنا و154 كيلو قمح لصوامع وشون المحافظة

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قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إنه تم توريد 121 ألفا و286 طنا و154 كيلو قمح لصوامع وشون المحافظة، منذ بدء الموسم في 15 أبريل الماضي وحتى الآن.



وأوضح محافظ سوهاج أن مساحات القمح المزروعة وفق الحصر الفعلي من مديرية الزراعة بالمحافظة هذا العام بلغ 207 ألف و75 فدان، موزعة على مراكز المحافظة المخلتفة، لافتًا الى تخطي كميات التوريد لما هو متوقع توريده خلال الموسم الحالي، حيث كان المتوقع توريد 120 ألف طن فقط، مشيرا إلى أن شون وصوامع المحافظة مازالت تفتح ابوابها للموردين حتى 15 يوليو القادم.



يذكر أن اللجنة المشكلة لمتابعة المنظومة، مع رؤساء الوحدات المحلية تعمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي قد تعترض عمليات توريد الاقماح وتعمل على تسهيل الإجراءات على جميع المزارعين.

