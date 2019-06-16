سييرا يجدد ويستعد للاجتماع مع الحائلي

يسعى أنمار الحائلي المرشح الوحيد لرئاسة نادي الاتحاد السعودي، لفتح ملف التعاقدات فور إعلان تنصيبه رئيساً للنادي وذلك من أجل دعم الفريق الأول الكروي استعداداً للموسم الكروي الجديد 2019/2020.





وأشارت صحيفة “الرياضية” السعودية، إلى أن المدرب خوسيه سييرا تم تفعيل عقده لمدة موسم واحد إضافي مع الاتحاد بعدما تلقت الإدارة توقيع التشيلي عن طريق “الإيميل”.





وكان لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد السابق قد أعلن عن اتخاذ الإدارة قرارها بتجديد عقد سييرا لمدة موسم إضافي بعد أن ساعد الفريق على تخطي شبح الهبوط وتحسنت نتائج العميد تحت قيادته.





كما أكدت الصحيفة السعودية أن أنمار الحائلي يريد الاجتماع مع سييرا فور تنصيبه رئيساً للنادي من أجل التحضير للموسم المقبل ووضع بعض التصورات الخاصة بالفريق الأول.



