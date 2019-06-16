صفقة الأسبوع.. "جابرييل" نقطة ارتكاز نجيرية تدعم أبها

انتهى موسم الدوري السعودي للمحترفين، وبدأت الأنظار تتجه إلى فترة الانتقالات والتعاقدات من أجل التجهيز والإعداد جيداً للموسم الجديد، وتتابع الجماهير بشغف كل ما يخص صفقات فرقهم.





وتعمل جميع الأندية في الفترة الحالية، على تحديد احتياجاتها من اللاعبين، والدخول في مفاوضات للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، ويقدم موقع “سبورت 360” فقرة إسبوعية ثابتة خلال “الميركاتو” لاستعراض أقوى صفقة تم الإعلان عنها.



