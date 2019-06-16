ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صفقة الأسبوع.. "جابرييل" نقطة ارتكاز نجيرية تدعم أبها

الأحد 16/يونيو/2019 - 01:08 م
صفقة الأسبوع.. جابرييل نقطة ارتكاز نجيرية تدعم أبها
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
 انتهى موسم الدوري السعودي للمحترفين، وبدأت الأنظار تتجه إلى فترة الانتقالات والتعاقدات من أجل التجهيز والإعداد جيداً للموسم الجديد، وتتابع الجماهير بشغف كل ما يخص صفقات فرقهم.

وتعمل جميع الأندية في الفترة الحالية، على تحديد احتياجاتها من اللاعبين، والدخول في مفاوضات للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، ويقدم موقع “سبورت 360” فقرة إسبوعية ثابتة خلال “الميركاتو” لاستعراض أقوى صفقة تم الإعلان عنها.

ولم يشهد الأسبوع المنتهي أي صفقات من العيار الثقيل، إذ تعتبر جميع التعاقدات التي أبرمتها الأندية متواضعة بشكل كبير، ومتقاربة من بعضها البعض من حيث القوة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر